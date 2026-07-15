Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Abschlussmeldung - Wohnhausbrand Bad Breisig

Bad Breisig (ots)

Am 15.07.2026 gegen 19:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Koblenz ein Gebäudebrand in der Ortslage Bad Breisig gemeldet. Es konnte festgestellt werden, dass eine Grünfläche in Brand geraten war. Auf Grund der aktuellen Trockenheit breitete sich das Feuer rasant aus und griff auf ein Gebäude über.

Das Feuer konnte schnell durch die eingesetzten Feuerwehren unter Kontrolle gebracht werden, sodass ein größerer Gebäudeschaden verhindert wurde.

Durch die starke Rauchentwicklung kam es zu Geruchsbelästigung und Sichtbehinderung in der Ortslage Bad Breisig.

Die Brandursache ist aktuell noch unbekannt und bedarf weiterer Ermittlungen.

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