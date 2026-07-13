Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfaher

B259 Büchel (ots)

Am Montag den 13.07.2026 kam es gegen 13:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B259 zwischen Ulmen und Büchel. Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer aus der Schweiz, geriet, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und stürzte auf dem angrenzenden Radweg. Durch den Sturz wird der Motoradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert.

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