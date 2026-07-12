Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Puppe im Rhein löst Polizeieinsatz aus

Bad Breisig (ots)

Am Sonntagvormittag, 12.07.2026, machten Passanten im Bereich eines Schiffsanlegers am Rheinufer in Bad Breisig eine verdächtige Beobachtung. Sie vermuteten eine menschliche Leiche, da der Körper dem äußeren Anschein nach in einem Stoffsack auf dem Wasser trieb und die Füße nach oben heraus ragten. Nach erfolgter Bergung konnte die Polizei feststellen, dass es sich um eine Puppe handelt. Diese wurde offensichtlich im Rhein entsorgt. Der Einsatz für Polizei und Feuerwehr konnte demnach schnell beendet und die anwesenden Passanten am Rheinufer entsprechend beruhigt werden.

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