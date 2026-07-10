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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Virneburg (ots)

Am 10.07.2026 kam es gegen 15:45 Uhr auf der B 258, im Bereich der Serpentinen vor der Ortslage Virneburg, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Hierbei befuhr ein 31-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Wittlich die B 258 in Fahrtrichtung Nürburgring. Aus bislang ungeklärter Ursache, verlor er ausgangs einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit der Schutzplanke.

Der Motorradfahrer wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Adenau, das DRK mit Notarzt und Rettungshubschrauber, sowie ein Abschleppunternehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Adenau
PHK Bohr

Telefon: 02691-9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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