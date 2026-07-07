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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Waldbrand in Kempenich

Kempenich (ots)

Am 07.07.2026 gegen 19:53 Uhr, kam es in Kempenich zu einem Waldbrand. Durch bislang unbekannte Ursache geriet eine etwa 4000 Quadratmeter große, bewaldete Fläche zwischen den Straßen In der Hardt und dem Tannenweg in Brand. Die Ausbreitung des Feuers konnte, trotz der Hanglage und erschwerten Zugänglichkeit, durch die Feuerwehren der VG Brohltal schnell eingedämmt werden. Dadurch bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für umliegende Gebäude oder die Bevölkerung. Derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten, um ein Wiederaufflammen des Feuers zu verhindern. Im Einsatz vor Ort sind die Feuerwehren aus Niederzissen, Kempenich, Spessart, Engeln, Hohenleimbach, Oberzissen Weibern und Wassenach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
PHK Rothbrust

Telefon: 02691 925-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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