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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand mehrere Gebäude in Ettringen - Sachschaden, keine Verletzten

56729 Ettringen (ots)

Am Samstag, den 04.07.2026, kam es in der Höhenstraße in Ettringen zu einem Brand bei dem insgesamt fünf Gebäude beschädigt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen brach das Feuer zunächst in einem Gartenschuppen aus und griff anschließend auf mehrere umliegende Gebäude über. Eines der Gebäude wurde derart beschädigt, dass es derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren weite Teile der Ortslage betroffen, sodass eine Warnmeldung an die Bewohner veröffentlicht wurde. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen der Polizei auf ca. 150.000 Euro beziffert. Da sich die Löscharbeiten aufgrund der Brandausdehnung und einzelner Glutnester über einen längeren Zeitraum erstreckte, waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr bis in die Abendstunden mit Löscharbeiten beschäftigt. Neben der Polizei Mayen war auch die Autobahnpolizei Mendig zur Unterstützung vor Ort. Die Feuerwehren aus Ettringen, Kottenheim, Mendig, St. Johann und Weißenthurm waren mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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