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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses

Hümmel (ots)

Am Samstag, den 04.07.2026, gegen 13:00 Uhr, geriet, aus bislang ungeklärter Ursache, in der Ortslage Hümmel der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Alle Bewohner konnten rechtzeitig das Wohnhaus verlassen. Bei Löschversuchen verletzte sich eine Person leicht. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Adenau waren mit 68 Kräften im Einsatz. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Abendstunden hin. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691-925-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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