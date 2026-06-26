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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen, Kolpingstraße (ots)

Am Donnerstag, den 25.06.2026, kam es in der Zeit von ca. 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht an einem blauen, geparkten Pkw, Ford Focus. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte bei der Vorbeifahrt den linken Außenspiegel des parkenden Fahrzeugs und flüchtete von der Unfallstelle.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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