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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Suche nach unfallbeteiligtem Kind - Verkehrsunfall zwischen 2 Fahrradfahrern - Eine Person schwer verletzt

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ramersbacherstraße (ots)

Am 23.06.2026 kam es gegen 14:55 Uhr im Stadtgebiet Ahrweiler, im Bereich Ramersbacherstraße, unmittelbar auf Höhe des Feuerwehrgerätehauses, zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Fahrradfahrern. Ein erwachsener, männlicher Fahrradfahrer fuhr aus Richtung Ramersbach kommend über die Brücke und beabsichtigte auf Höhe des Gerätehauses der Feuerwehr auf der Fahrbahn zu wenden. Ihm entgegen kam ein Mountainbike-Fahrer (vermutlich ein Kind zwischen 10 - 12 Jahren, dunkle kurze Haare, weißes T-Shirt, kurze beige Hose). Auf Grund eines abgestellten Feuerwehrfahrzeuges, konnten sich die entgegenkommenden Fahrradfahrer bis zuletzt nicht wahrnehmen. Der erwachsene Fahrradfahrer wich dem Kind kurz vor einem möglichen Zusammenstoß aus und stürzte während dieses Manövers über den Fahrradlenker und verletzte sich hierbei am Kopf. Das Kind entfernte sich nach dem Unfallgeschehen von der Unfallörtlichkeit ohne auf das Eintreffen der Rettungskräfte zu warten und ist demnach namentlich unbekannt. Das Kind dürfte nach Aussagen der vor Ort befindlichen Zeugen unverletzt sein. Der erwachsene Fahrradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Die Polizei bittet darum, sämtliche Hinweise in Bezug auf die Identität des Kindes an hiesige Dienststelle zu übermitteln.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen - Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Sachbearbeiter: PHK Schlums
Telefon: 0261-10357399

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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