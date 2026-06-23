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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Zurzeit befinden sich starke Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler bei einem gemeldeten Dachstuhlbrand im Bereich der Oberhutstraße in Ahrweiler. Weitere Einzelheiten zum eigentlichen Ausmaß des Brandes sind aktuell nicht bekannt.

Wir bitten derzeit von telefonischen Nachfragen abzusehen, es wird unaufgefordert nachberichtet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0261/103-57399

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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