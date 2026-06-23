POL-PDMY: Presseerstmeldung zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in Ahrweiler
Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)
Zurzeit befinden sich starke Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler bei einem gemeldeten Dachstuhlbrand im Bereich der Oberhutstraße in Ahrweiler. Weitere Einzelheiten zum eigentlichen Ausmaß des Brandes sind aktuell nicht bekannt.
Wir bitten derzeit von telefonischen Nachfragen abzusehen, es wird unaufgefordert nachberichtet werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon: 0261/103-57399
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