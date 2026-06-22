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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall auf der L 83 - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kempenich (ots)

Am Montag, den 22.06.2026 ereignete sich gegen 11:00 Uhr auf der L 83 zwischen Spessart und Kempenich ein Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 41-jähriger schweizerischer Fahrzeugführer die L 83 aus Richtung Kempenich kommend in Fahrtrichtung Spessart und beabsichtigte nach links in das Industriegebiet abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Hierdurch wurde der 61-jährige Fahrzeugführer und seine 53-jährige Beifahrerin aus der Verbandsgemeinde Adenau schwer verletzt. Ebenso erlitt der schweizerische Fahrzeugführer Verletzungen. Die polizeilichen Ermittlung zur Unfallursache dauern an.

Die L 83 musste für ca. drei Stunden vollgesperrt werden.

Neben der Polizei waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Straßenmeisterei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
Bleser, POK

Telefon: 02691-9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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