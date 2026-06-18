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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Sankt Johann (ots)

Am Mittwochabend, 17.06.2026 gegen 22:55 Uhr kam es in der Backhausstraße in Sankt Johann, Höhe der Hausnummer 2 zu einem Verkehrsunfall. Ein dunkler Audi SUV kollidierte rückwärts mit einem dort am Fahrbahnrand geparkten PKW. Anschließend entfernte sich der dunkle Audi von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang sowie dem Fahrer/der Fahrerin des dunklen Audis machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
POK'in Scherhag
Rosengasse 2
56727 Mayen
Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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