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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Affenkäfig-Festival

Mayen - Mendig (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.06.2026 bis Sonntag, 14.06.2026 fand auf dem Flugplatzgelände Mendig zum dritten Mal das Affenkäfig-Festival, ein Festival der elektronischen Musik, statt. Laut Veranstalter besuchten über das Wochenende ca. 4500 Gäste das Festival. Insgesamt verlief das Festival störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse. Die Polizeiinspektion Mayen, die Polizeiautobahnstation Mendig und die Kriminalinspektion Mayen führten am Wochenende in diesem Zusammenhang gemeinsame Verkehrs- und Personenkontrollen durch; hierbei wurde bei insgesamt sieben Fahrzeugführern eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel und bei einem Fahrzeugführer eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt; die Führerscheine wurden jeweils sichergestellt. Weiterhin wurden bei den Kontrollmaßnahmen geringe Mengen von verbotenen Betäubungsmitteln sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
PHK B. Lätsch
Telefon: 02651-8010

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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