Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigungen und Diebstahl aus PKW durch eine Gruppe junger Personen

Grafschaft (ots)

In der Nacht von Samstag 13.06.26 auf Sonntag 14.06.26 kam es in der Gemeinde Grafschaft in den Ortsteilen Birresdorf und Leimersdorf zu mehreren Sachbeschädigungen und einem Diebstahl, begangen durch eine Gruppe von jungen Personen. Zeugen beobachteten eine Gruppe von etwa 10 Personen, die zunächst durch Birresdorf zogen und diverse geparkte PKW beschädigten (Reifen stechen, Lack zerkratzen). Nachdem ein Anwohner sich bemerkbar machte flüchtete die Gruppe in Richtung Leimersdorf, wo sie Leitpfosten am Fahrbahnrand beschädigten. Weiterhin wurden Gegenstände aus einem PKW entwendet.

Die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler bittet Zeugen darum, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Weiterhin werden die Anwohner insbesondere des Nachtigallenwegs und der Talstraße darum gebeten, mögliche vorhandenen Videokameras hinsichtlich einer Aufzeichnung der Gruppe zu überprüfen.

Zeugenhinweise nimmt die PI Bad Neuenahr-Ahrweiler unter Telefon 0261/103-57399 entgegen.

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