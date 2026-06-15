Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Bruttig-Fankel (ots)

Am Montag, 15.06.2026, kam es gegen 11:20 Uhr auf der B49 zwischen Ernst und Ellenz-Poltersdorf zu einem Verkehrsunfall infolge einer Straßenverkehrsgefährdung.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Verkehrsteilnehmer die B49 aus Richtung Ellenz-Poltersdorf kommend in Fahrtrichtung Ernst. Im Kurvenbereich überholte er trotz Gegenverkehr ein vorausfahrendes Fahrzeug. Ein entgegenkommender Fahrzeugführer musste daraufhin eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Infolge des Bremsmanövers fuhr ein nachfolgendes Fahrzeug auf das abbremsende Fahrzeug auf. Hierbei wurde die 42-jährige Fahrerin des auffahrenden Fahrzeugs leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Anschließend setzte der Fahrer des überholenden Fahrzeugs seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrer bzw. die Fahrerin des überholten Fahrzeugs, sich bei der Polizei zu melden.

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