Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall auf der K36 - Motorradfahrer tödlich verletzt

Bruttig-Fankel (ots)

Am 14.06.2026 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Kastellaun die K36 von Bruttig-Fankel in Fahrtrichtung Hunsrück. Eingangs einer Rechtskurve verlor er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und alleinbeteiligt, die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er rutschte über die Fahrbahn und verlor dabei aus bislang ungeklärter Ursache seinen Sturzhelm. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Unfallhergang konnte durch unbeteiligte Zeugen beobachtet werden. Die K36 war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme bis 17:45 Uhr vollgesperrt.

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