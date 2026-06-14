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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht - Parkender PKW beschädigt

Im Gohl, Polch (ots)

Am 12.06.2026 wurde in Polch, Im Gohl Höhe Hausnummer 2 im Laufe des Tages ein parkender PKW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Beim beschädigten PKW handelt es sich um einen schwarzen Mercedes. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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