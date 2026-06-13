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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: -Nachtragsmeldung- Brand von zwei Häusern in Leimbach

Leimbach (ots)

Am Samstag, den 13.06.2026, kam es gegen 15:20 Uhr in Leimbach zu einem Brand eines Carports. Der Carport geriet in Vollbrand und griff auf das unmittelbar daneben befindliche Mehrfamilienhaus über. Weiterhin wurde durch den Brand das Nachbargebäude ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden. Der Sachschaden dürfte sich ersten Ermittlungen zufolge im sechsstelligen Bereich befinden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
Im Straußenpesch 8
53518 Adenau
Tel.-Nr.: 02691/925-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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