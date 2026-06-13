Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: -Erstmeldung- Brand von zwei Einfamilienhäuser

Leimbach (ots)

In Leimbach kommt es aktuell zu einem größeren Feuerwehreinsatz aufgrund eines Brandes von zwei Einfamilienhäuser. Der Rettungsdienst und die Polizei sind ebenfalls vor Ort.

Es wird gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren.

Ergänzend wird gebeten, von Rückfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

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