PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Burgbrohl; Graffiti am Josefplatz
Firma Rhodius

Burgbrohl (ots)

In der Nacht vom 03.06. auf den 04.06.2026 wurden in Burgbrohl am dortigen Josefsplatz Graffiti in roter bzw schwarzer Farbe aufgesprüht. Es handelt sich hauptsächlich um die Schriftzüge "Der Nachbar" und "So ist das"!.

Im Bereich der Firma Rhodius in der Brohltalstraße konnten gleichgelagerte Schriftzüge festgestellt werden.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei Remagen entgegen!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

PI Remagen In der Wässerscheid 32 53424 Remagen Telefon: 02642-9382-0

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
PI Remagen

Telefon: 02642-9382-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 09:02

    POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Mayen, Werkelslay (ots) - Am 08.06.2026, kam es in der Zeit von 07:50 Uhr bis 16:45 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem öffentlichen Parkplatz, in der Werkelslay. Bei einem Parkmanöver wurde ein, weißer, PKW, Audi A 5 Cabriolet, beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 1500.-EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 08:30

    POL-PDMY: Fit like a Cop - Infoveranstaltung der Polizeiinspektion

    Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Du hast Interesse am Polizeiberuf und möchtest deine körperliche Fitness unter Beweis stellen? Dann komm am 13.06.2026 um 10:00 Uhr zur Polizei nach Bad Neuenahr-Ahrweiler und zeige dein sportliches Können! Dort erwarten dich unter anderem Ausschnitte des polizeilichen Sporttests, ein Zirkeltraining und sportliche Übungen mit ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 21:04

    POL-PDMY: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und PKW

    Polch (ots) - Am Montag, den 08.06.2026, gegen 18:30 Uhr kam es in der Klöppelstraße in 56751 Polch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem PKW-Fahrer. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr das 12-jährige Kind entgegen der Einbahnstraße in den Kreuzungsbereich Kirchstraße/Klöppelstraße/Gartenstraße ein, ohne auf den Verkehr zu achten. Trotz durchgeführter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren