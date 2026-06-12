Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Burgbrohl; Graffiti am Josefplatz

Firma Rhodius

Burgbrohl (ots)

In der Nacht vom 03.06. auf den 04.06.2026 wurden in Burgbrohl am dortigen Josefsplatz Graffiti in roter bzw schwarzer Farbe aufgesprüht. Es handelt sich hauptsächlich um die Schriftzüge "Der Nachbar" und "So ist das"!.

Im Bereich der Firma Rhodius in der Brohltalstraße konnten gleichgelagerte Schriftzüge festgestellt werden.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei Remagen entgegen!

Rückfragen bitte an:

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