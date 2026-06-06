Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung - Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall

Alflen, B259 (ots)

Am 06.06.2026 kam es gegen 19:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B259 in Höhe der Einmündung zur Bundeswehrkaserne in Büchel.

Nach bisherigen Ermittlungen beabsichtigte eine 34-jährige VW-Fahrerin aus der Einmündung (L52) auf die B259 in Fahrtrichtung Büchel aufzufahren. Hier missachtete sie die Vorfahrt eines mit drei Personen besetzten PKW (BMW), welcher die B259 von Ulmen kommend in Fahrtrichtung Büchel befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden PKW. Der BMW wurde durch den Unfall gegen einen Baum geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen. Der VW geriet durch die Kollision in Brand, welcher durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Unfallverursacherin, sowie die anderen drei Insassen, darunter ein 7-jähriges Kind, wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde keiner der Unfallbeteiligten lebensbedrohlich verletzt.

Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Neben der Polizei Cochem, waren die Feuerwehren Alflen und Ulmen, die Straßenmeisterei Cochem, der Rettungsdienst, sowie die Bundeswehr im Einsatz.

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