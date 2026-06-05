Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Ausgebüxte Pfauen

Remagen (ots)

Am Morgen des 02.06.2026 ging bei der Polizei Remagen erstmals eine Meldung über drei herrenlose Pfauen ein, welche sich in einem Garten im Bereich der "Blankertshohl" aufhalten würden. Einfangversuche des Tierheims der Stadt Remagen schlugen bei den extrem scheuen Tieren im Anschluss fehl. Es konnten auch keine Hinweise auf einen Besitzer gewonnen werden. An Fronleichnam häuften sich über Tag erneut mehrere Anrufe über die Pfauen. Diese würden sich nun in den Gärten der Bergstraße aufhalten und diese teils verwüsten.

Anwohnende, die Hinweise auf den/die Besitzer/in der Pfauen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Remagen unter der Rufnummer 02642/9382-0 zu melden.

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