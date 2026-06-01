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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Tödlicher Verkehrsunfall

Cochem-Brauheck (ots)

Am 01.06.2026 gegen 16:55 Uhr befuhr ein 32-jähriger Motorradfahrer die K22 vom Industriegebiet Brauheck kommend in Fahrtrichtung Faid. Auf Höhe der Bundeswehrkaserne kam der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einem Verkehrszeichen. Durch den Aufprall erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen, sodass er noch an der Verkehrsunfallstelle verstarb. Im Einsatz war das DRK, Rettungshubschrauber, Feuerwehr Brauheck, Polizei, Bundeswehr, Straßenmeisterei und der Abschleppdienst, sodass die K22 für eine längere Zeit voll gesperrt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Cochem

Telefon: 02671/9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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  • 01.06.2026 – 17:21

    POL-PDMY: Motorradunfall bei Cochem-Brauheck

    Cochem-Brauheck (ots) - Vor wenigen Minuten kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer auf der Kreisstraße 22 zwischen Cochem-Brauheck und dem Golfresort Ediger-Eller. Aktuell befindet sich die Kreisstraße 22 an der Unfallörtlichkeit in Vollsperrung. Die Polizeiinspektion Cochem bittet vorerst, von telefonischen Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

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  • 31.05.2026 – 16:57

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