POL-PDMY: Motorradunfall bei Cochem-Brauheck
Cochem-Brauheck (ots)
Vor wenigen Minuten kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer auf der Kreisstraße 22 zwischen Cochem-Brauheck und dem Golfresort Ediger-Eller. Aktuell befindet sich die Kreisstraße 22 an der Unfallörtlichkeit in Vollsperrung. Die Polizeiinspektion Cochem bittet vorerst, von telefonischen Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
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Polizeidirektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
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