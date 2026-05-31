Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall zwischen PKW und auf Laufrad befindlichen Kind - Zeugen gesucht

Sinzig (ots)

Am Sonntag den 31.05.2026 kommt es gegen 13:30 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße in 53489 Sinzig zu einem Zusammenstoß zwischen einem stehenden PKW und einem Kind auf einem Laufrad. Die Personalien des Kindes sind bisher unbekannt.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Remagen melden.

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