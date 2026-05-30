Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung - Feuerwehreinsatz am Schulkomplex Calvarienberg - Ahrweiler 29.05.2026

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Blandine-Merten-Straße - Calvarienberg (ots)

Nachtragsmeldung - Am 29.05.2026 gegen 21:07 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über eine Rauchentwicklung oberhalb des Schulkomplexes Calvarienberg informiert. Unverzüglich wurden starke Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ahrweiler, des Rettungsdienstes und der Polizei zur gemeldeten Örtlichkeit entsandt. Vor Ort wurde festgestellt, dass es im Inneren eines Nebengebäudes des Schulkomplexes, in welchem sich Heizungsanlagen befinden, gebrannt hat. Der Brand konnte durch die Feuerwehr rechtzeitig unter Kontrolle gebracht werden, sodass dieser nicht auf die nahegelegenen Gebäude des Klosters und/oder der Schule übergreifen konnte. Bei den Löscharbeiten wurde eine Kraft der Freiwilligen Feuerwehr leicht verletzt. Unbeteiligte Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalinspektion Mayen übernommen und dauern aktuell noch an.

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