Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gasaustritt nach alleinbeteiligtem Verkehrsunfall

Sinzig (ots)

Am Abend des 26.05. gegen ca. 18Uhr ereignete sich ein alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit PKW in der Hohenstaufenstraße in Sinzig, welche derzeit durch erhebliche Baumaßnahmen saniert wird. In diesem Zusammenhang wurde ein Gasrohr derart beschädigt, dass Gas austrat. Da eine Gefährdung der Anwohner nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Teilbereiche der angrenzenden Häuser geräumt, bis der örtliche Gasversorger das ausströmende Gas abstellen und die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren konnten.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die FFW Sinzig, Sinzig-Bad Bodendorf, sowie die Gefahrguteinheit Remagen und Altenahr waren im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell