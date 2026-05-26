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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall 21.05.2026 - L83 76-jährige Frau im Nachgang verstorben

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 21.05.2026 gegen 12:50 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über einen schweren Verkehrsunfall informiert, welcher sich auf der Landstraße 83, zwischen den Ortslagen Königsfeld und Bad Neuenahr-Ahrweiler ereignet haben soll. Vor Ort wurde festgestellt, dass die alleinbeteiligte, 76jähriger Fahrzeugführerin mit ihrem PKW in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, die abschüssige Grünfläche herunterstürzte und mit der Motorhaube auf dem Boden zum Stehen kam. In dem Fahrzeug befand sich neben der Fahrerin noch ein 63jähriger Mann. Beide Personen wurden durch den Unfall zunächst schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrerin des PKW erlag zwei Tage später ihren Verletzungen im Krankenhaus. Die Pressemeldung erfolgte, nachdem die Ermittlung der Angehörigen der verunfallten Personen abgeschlossen war im Nachgang. An dem Einsatz waren neben starken Kräften der Freiwilligen Feuerwehren Bad Neuenahr-Ahrweiler und des Brohltals, auch der Rettungsdienst und die Polizei beteiligt. Die Landstraße war während der Rettungsmaßnahmen vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0261-103-57399

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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