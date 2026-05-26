Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Adenau (ots)

Am 26.05.2026 kam es im Zeitraum 09:50 Uhr - 11:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz am Dr.Creutz-Platz in Adenau. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken einen rechts daneben geparkten PKW Opel. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallörtlichkeit.

Personen, die Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Adenau unter der Rufnummer 02691-9250 in Verbindung zu setzen.

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