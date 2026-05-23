POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in der Pappelstraße in Wierschem

Polizei Cochem / Kripo Mayen (ots) - Am 22.05.26, gegen 09.50 Uhr kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 87-jährigen Anwohnerin in Kaisersesch, Masburger Straße. Es klingelte ein Mann an der Haustür der Geschädigten und gab sich als Mitarbeiter der Bank aus. Er suggerierte der älteren Dame, dass ihre EC-Karte überprüft werden müsse. In der Folge händigte diese die EC-Karte mit PIN an den Täter aus. Dieser ...

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