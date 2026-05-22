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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Betrugsmasche "Falscher Bankmitarbeiter"

Polizei Cochem / Kripo Mayen (ots)

Am 22.05.26, gegen 09.50 Uhr kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 87-jährigen Anwohnerin in Kaisersesch, Masburger Straße. Es klingelte ein Mann an der Haustür der Geschädigten und gab sich als Mitarbeiter der Bank aus. Er suggerierte der älteren Dame, dass ihre EC-Karte überprüft werden müsse. In der Folge händigte diese die EC-Karte mit PIN an den Täter aus. Dieser nutzte diese Karte sofort an einem Geldautomaten und hob einen vierstelligen Geldbetrag ab. Beschreibung des Täters, ca. 25-30 Jahre alt, männlich, schlanke Figur, adrettes Aussehen, dunkelblonde Haare, deutschsprachig ohne Akzent. Vermutlich befand sich ein weiterer Täter mit einem Fahrzeug in Tatortnähe. Vermutlich wurde die Geschädigte zuvor telefonisch kontaktiert. Die Polizei weist nochmal ausdrücklich auf dieses Betrugsphänomen hin. Keine Bank würde auf diese Weise irgendwelche Überprüfungen von EC-Karten vornehmen. Da denkbar ist, dass gleichgelagerte Fälle im Bereich Kaisersesch und Umgebung erfolgt sind, bittet die Polizei um Hinweise. Sollten Versuchstaten oder ähnliche Feststellungen bekannt geworden sein, wird gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienstelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Mayen
Hahnengasse 11
56727 Mayen
kimayen@polizei.rlp.de
02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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