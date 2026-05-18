Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: "Achtung Wild!"

Cochem (ots)

In den letzten Wochen kam es zu einem stärkeren Anstieg von Wildunfällen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Cochem. Wir weisen in diesem Zusammenhang daraufhin, dass gerade Rehe von Mai bis Ende Juni verstärkt aktiv sind, da die "Setzzeit" der trächtigen Ricken beginnt. Rehe sind tag- und nachtaktiv! Passen Sie bitte ihre Geschwindigkeit immer den Sichtverhältnissen an und rechnen Sie mit mehreren Tieren, auch wenn Sie nur ein Tier erblicken können.

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