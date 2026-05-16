PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer auf der L98 bei Polch

L98 Kehrig - Polch (ots)

Am 16.05.2026 gegen 05:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L98 bei Polch. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 47 jähriger PKW Fahrer die L98 von Polch in Richtung Kehrig. Dort überholte er einen anderen PKW, obwohl ihm zu diesem Zeitpunkt ein 67 jähriger Fahrradfahrer entgegen kam. Er stieß mit dem Fahrradfahrer zusammen, wobei dieser durch den Aufprall schwer verletzt wurde. Die Polizei Mayen bittet Zeugen, hier insbesondere den Fahrer des PKW der durch den Unfallverursacher überholt werden sollte, sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzen: Tel: 02651-8010

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 18:15

    POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW u. Krads

    Polizeiinspektion Cochem (ots) - Am Freitag, den 15.05.2026, gegen 13:15 Uhr kam es auf der B49 zwischen Pommern und Klotten zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Krad und einem PKW. Mehreren Unfallzeugen zufolge, setzte der niederländische Kradfahrer, in einer leichten Rechtskurve, zum Überholen eines LKW + Anhänger an. Inmitten des Überholvorgangs bemerkte er jedoch, dass ihm auf der Fahrbahn ein PKW ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 11:27

    POL-PDMY: Illegale Entsorgung von Altöl und Chemikalien - Zeugen gesucht

    Mayen (ots) - In den vergangenen Tagen wurden der Polizei mehrere Fälle illegal entsorgter Altöl- und Chemikalienbehälter gemeldet. Die Kriminalinspektion Mayen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Fall 1 - Nehren Am 04.05.2026 wurde der Polizeiinspektion Cochem die Ablagerung mehrerer gefüllter Behältnisse auf dem Parkplatz ...

    mehr
  • 14.05.2026 – 19:53

    POL-PDMY: Frontalzusammenstoß, 5 Verletzte

    Bruttig-Fankel (ots) - Am Donnerstag, 14. Mai 2026,gegen 16:40 Uhr kam es auf der K35 zwischen Bruttig-Fankel und Treis-Karden zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 18 Jahre alter Fahrzeugführer hat in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kollidierte mit der linksseitig befindlichen Schutzleitplanke und anschließend mit einem entgegenkommenden PKW. Die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges (62 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren