Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW u. Krads

Polizeiinspektion Cochem (ots)

Am Freitag, den 15.05.2026, gegen 13:15 Uhr kam es auf der B49 zwischen Pommern und Klotten zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Krad und einem PKW. Mehreren Unfallzeugen zufolge, setzte der niederländische Kradfahrer, in einer leichten Rechtskurve, zum Überholen eines LKW + Anhänger an. Inmitten des Überholvorgangs bemerkte er jedoch, dass ihm auf der Fahrbahn ein PKW entgegenkommt. Obwohl der PKW eine Vollbremsung einleitete und der Kradfahrer versuchte nach links auf den Fahrradweg auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei verletzte sich der Kradfahrer schwer, der Fahrer des PKW erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen kam es zu einem wirtschaftlichen Totalschaden.

Aufgrund mehrerer Fahrzeuge des DRK, Notarztes und der Landung eines Rettungshubschraubers, veranlasste die Polizei eine Vollsperrung der B49.

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