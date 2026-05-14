PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Frontalzusammenstoß, 5 Verletzte

Bruttig-Fankel (ots)

Am Donnerstag, 14. Mai 2026,gegen 16:40 Uhr kam es auf der K35 zwischen Bruttig-Fankel und Treis-Karden zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 18 Jahre alter Fahrzeugführer hat in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kollidierte mit der linksseitig befindlichen Schutzleitplanke und anschließend mit einem entgegenkommenden PKW. Die Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges (62 und 73 Jahre) wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. In dem unfallverursachenden Fahrzeug befanden sich fünf Personen, bei welchen der Beifahrer (17 Jahre) und zwei im Fond befindliche Frauen (18 und 17 Jahre alt) leicht verletzt wurden. Sie wurden ärztlich versorgt, zwei Insassen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz war die Feuerwehr Bruttig-Fankel, das DRK , die Straßenmeisterei Cochem und die Polizei Cochem. Die K35 war für ca. 2 Stunden vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
PHK Heiko Steuer

Telefon: 02671 9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 14:59

    POL-PDMY: Geparkter PKW in der Siegfriedstraße beschädigt...

    Mayen (ots) - Am Dienstag, 12.05.2026, zwischen 12:00 Uhr und 13:55 Uhr wurde in der Siegfriedstraße in Mayen ein geparkter PKW, vermutlich durch einen anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren an der vorderen Stoßstange der Fahrerseite beschädigt. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Hausnummer 80. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 14:50

    POL-PDMY: Unfallverursacher flüchtete...

    Mendig (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 10.05.2026, 17:30 Uhr und Dienstag, 12.05.2026, 07:00 Uhr wurde in der Kaplan-Schicker-Straße in Mendig ein geparkter PKW, vermutlich durch einen anderes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Hausnummer 19. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 09:13

    POL-PDMY: Nachtrag zu Steinewerfern vom 08.05.26 in Pommern und Kaisersesch

    Cochem (ots) - Am 08.05.26 wurden bei der Polizeiinspektion Cochem in zwei Fällen Steinewerfer auf fahrende Fahrzeuge gemeldet. Als Tatorte wurden Pommern, B49, Höhe Campingplatz, sowie Kaisersesch, L98, Höhe der dortigen Überführung Richtung Rudolf-Diesel-Straße, angegeben. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen wegen Gefährlichen Eingriffs in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren