Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallverursacher flüchtete...

Mendig (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 10.05.2026, 17:30 Uhr und Dienstag, 12.05.2026, 07:00 Uhr wurde in der Kaplan-Schicker-Straße in Mendig ein geparkter PKW, vermutlich durch einen anderes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Hausnummer 19. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum Verursacher nimmt die Polizei Mayen unter der 02651-8010 entgegen.

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