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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung für das Wochenende vom 08.-10.05.2026

Polizeiinspektion Mayen (ots)

Insgesamt ereigneten sich am Wochenende vom 08.-10.05.2026 acht Verkehrsunfälle. Bei zwei davon kam es zum Zusammenstoß mit Wild. In drei Fällen entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch in zwei davon ermittelt werden. Die dritte bislang ungeklärte Unfallflucht ereignete sich am 08.05.2026 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr in Mayen im Bereich Magmastraße Höhe Hausnummer 8. Hier wurde ein Mercedes vermutlich beim Ein- oder Aussteigen durch eine Tür eines anderen Fahrzeugs beschädigt.

Hinweise werden an die Polizei in Mayen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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