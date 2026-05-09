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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Steine von Brücke geworfen und PKW getroffen

Kaisersesch (ots)

Am Freitagabend, 08.05.2026 gegen 19:25 Uhr wurde der Polizeiinspektion Cochem gemeldet, dass Kinder, Steine von einer Brücke auf Fahrzeuge werfen. Die Brücke, auf der sich die Kinder befänden, führe über die L 98 bei Kaisersesch. Die Brücke führt vom Heideberg zum Aussichtspunkt Römerturm. Vor Ort konnte ein PKW festgestellt werden, der die L 98 von der Autobahn kommend in Richtung Tankstelle befahren hatte. Dem PKW wurde während der Fahrt ein Stein auf die A-Säule geworfen. Nach den Angaben des Fahrzeugführers habe er drei Kinder zwischen 10 bis 12 Jahren auf der Brücke gesehen. Eines der Kinder habe den Stein gehoben du dann von der Brücke geworfen. Die Kinder konnten anschließend nicht mehr angeroffen werden.

Hinweise zum genannten Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Cochem unter 02671-9840 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen,
Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671-984-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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