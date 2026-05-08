Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand im Industriegebiet Mendig, Flugplatz

Mayen (ots)

Am Freitagnachmittag des 08.05.2026 kam es im Industriegebiet am Flughafen Mendig zum Brand einer abgelagerten Flaschensortieranlage. Aufgrund der örtlichen Situation des Brandes wurde daher ein größerer Einsatz der umliegenden Feuerwehren und der Polizei Mayen ausgelöst. Der entstandene Sachschaden wird auf den mittleren 5-stelligen Bereich geschätzt. Verletzt wurde niemand. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde die L120 zwischen Mendig und Ochtendung gesperrt.

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