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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit verletzten Personen, - Pressmeldung 04.05.026, 18:49 Uhr (Unfallzeit 18:10 Uhr)

Mayen, B 258 (ots)

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus Neuwied, mit einem Mercedes Vito die B 258, aus Richtung Mayen-Kürrenberg kommend, in Fahrtrichtung Mendig. Nach passieren der dortigen Baustelle am Monrealer-Dreieck, kam der Fahrer von seiner vorgegebenen Fahrbahn ab und prallte frontal versetzt gegen einen stehenden Pkw, Audi A 4, der in Gegenrichtung, an der roten Lichtzeichenanlage, in Fahrtrichtung Mayen-Kürrenberg stand. In diesem Fahrzeug saß ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Vordereifel. Bei dem Unfallhergang wurden beide Fahrer leicht verletzt und wurden zur ärztlichen Nachsorge durch das DRK ins Krankenhaus Mayen gebracht. Die Feuerwehr Mayen war ebenfalls mit Einsatzkräften an der Unfallstelle und unterstütze die Unfallaufnahme. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen weggeschleppt werden.

Bei dem Unfallverursacher lagen Hinweise auf eine Übermüdung vor. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der entstandene Sachschaden, beläuft sich auf ca. 27000.- EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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