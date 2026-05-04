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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht der PI Adenau für das Wochenende 01.05.-03.05.2026

Adenau (ots)

Am vergangenen Wochenende fanden die Green Hell Driving Days auf dem Nürburgring statt. Dementsprechend war mit einer hohen Besucheranzahl zu rechnen. Das Wetter spielte den Touristen dabei in die Karten.

Am Freitag wurde durch die Verkehrsdirektion Koblenz eine Radar-Messung durchgeführt. Hierbei kam es bei erlaubten 50km/h zu insgesamt 15 Verstößen. Der Tagesschnellste war mit einer Geschwindigkeit von 71km/h unterwegs.

Insgesamt wurden durch die Polizei Adenau 26 Verkehrsunfälle, davon eine Verkehrsunfallflucht, aufgenommen. 14 Verkehrsunfälle befanden sich auf der Nürburgring Nordschleife. Glücklicherweise kam es insgesamt nur zu zwei leicht verletzten Personen. Hierbei wurde von sechs Verkehrsunfallverursachern jeweils eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Vereinzelt konnten Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die sich nicht ordnungsgemäß im Straßenverkehr verhielten. Hierbei wurden insgesamt neun Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgrund von Lärm-Verstößen gefertigt. Diese wurden alle mit einer Sicherheitsleistung belegt. Zudem wurden Platzverweise ausgesprochen und in einem Fall die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstagabend machte ein britischer Staatsbürger auf sich aufmerksam, da er auf dem gegenüberliegenden Brünnchen-Parkplatz mit seinem Fahrzeug driftete und somit Steine aufwirbelte. Es wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige erfasst und eine Sicherheitsleistung einbehalten. Zudem erhielt er einen Platzverweis für den Bereich Nürburgring.

Am Sonntagmorgen kam es zu einer Nötigung im Straßenverkehr durch einen französischen Staatsbürger. Dieser war zunächst flüchtig und konnte nach kurzer Fahndung angetroffen werden. Aufgrund der Schwere der Straftat wurde auch von diesem Fahrzeugführer eine entsprechende Sicherheitsleistung einbehalten.

Bei einem britischen Fahrzeug konnte festgestellt werden, dass dieser mit falschen bzw. nicht für das Fahrzeug zugelassene Kennzeichen unterwegs war. Die originalen Kennzeichen wurden im Kofferraum mitgeführt. Die falschen Kennzeichen wurden sichergestellt. Den britischen Staatsbürger erwartet ein Strafverfahren aufgrund Kennzeichenmissbrauch, zudem wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Am Sonntagabend kam es zu einem sogenannten Rotlicht-Verstoß im Baustellenbereich auf der B 412 zwischen der Einmündung Arft und Jammelshofen. Hierbei kam einer Streife, die die Baustelle bei grüner Lichtphase passieren wollte, ein Fahrzeug entgegen. Ein 27-jähriger Bürger aus der Verbandsgemeinde Adenau hatte dabei seine eigene Rotlichtphase missachtet. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 200EUR, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. Die Polizei weist daraufhin, die Ampeln im Baustellenbereich zu beachten und nicht bei Rot einzufahren, dies kann zu schweren Verkehrsunfällen führen. Die Baustelle auf der B 412 hat bei vielen die Nerven strapaziert, für den letzten (kleineren) Bauabschnitt erfordert es jetzt noch etwas Geduld.

Zudem kündigt die Polizei an, weiterhin die Raser/Poser-Szene im Blick zu halten, konsequent Verkehrskontrollen durchzuführen und Verstöße zu ahnden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Adenau
Perk, PK´in

Telefon: 02691-925-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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