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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungsbrand im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses

Mayen, Virchowstraße (ots)

Am Samstag, den 02.05.2026, kam es gegen 11:55 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Virchowstraße in Mayen. Durch Zeugen wurde ein in Flammen stehender Balkon gemeldet, bei welchem auch Gebäudeteile herunterfallen würden. Keiner der insgesamt 37 Bewohner des Gebäudes wurde verletzt. Zum Zeitpunkt des Brandes, welcher sich im vierten Obergeschoss ereignete, befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Ursache zur Entstehung des Feuers ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Die Feuerwehren Mayen und Kottenheim waren mit insgesamt 38 Kräften vor Ort, der Rettungsdienst mit 8 Kräften und die Polizei Mayen mit 6 Kräften. Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte die Polizeiinspektion Mayen unter der 02651-8010.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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