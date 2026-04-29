Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Baustelle

Hönningen (ots)

Im Tatzeitraum vom 28.04.2026; 16:00 Uhr - 29.04.2026; 07:00 Uhr wurden von einer Baustelle in der Schulstraße in 53506 Hönningen, durch unbekannte Täter, eine Rüttelplatte und ein hydraulischer Stemmhammer entwendet.

Aufgrund des Gewichts des Diebesguts, dürfte es sich bei den Tätern um mehrere Personen gehandelt haben und der Abtransport dürfte mit einem größeren Fahrzeug stattgefunden haben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang, nimmt die Polizei Adenau unter der Rufnummer 02691-9250 entgegen.

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