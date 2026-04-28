POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht
Mayen, Parkplatz HIT (ots)
Am 27.04.2026, in der Zeit von 15 Uhr bis 15:15 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des HIT Marktes ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter schwarzer PKW, Mercedes Benz, beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte den geparkten PKW, vermutlich beim Ein-oder Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Unfall wurde von mindestens 2 Personen beobachtet. Die Personalien der Zeugen sind jedoch nicht bekannt. Die Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzen.
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