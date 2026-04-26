PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: 2 Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Ochtendung

Ochtendung (ots)

Am späten Sonntagnachmittag, den 26.04.2026, ging auf der Polizeiinspektion Mayen die Meldung über einen Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrradfahrers in Ochtendung ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass der unfallverursachende Fahrradfahrer die Bahnhofstraße in Richtung Oberpfortstraße befuhr. Der Fahrradfahrer geriet schließlich auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen zwei entgegenkommende Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Beteiligten Fahrradfahrer verletzt und durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst versorgt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der unfallverursachende Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Entsprechende Maßnahmen wurden im Nachgang durch die Polizei Mayen durchgeführt.

Noch während dieser Unfallaufnahme ging auf der Polizei in Mayen eine weitere Meldung über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Kindes in Ochtendung ein. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen befuhr das 10-Jährige Kind mit seinem Fahrrad den linken Gehweg der Straße "Dümmelsweg" von der Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung Wingertsweg. Der weitere unfallbeteiligte PKW-Fahrer befuhr mit seinem PKW den Dümmelsweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Vermutlich beabsichtigte das Kind die Fahrbahn zu queren und stieß hierbei gegen den entgegenkommend PKW. Das Kind wurde hierdurch leicht verletzt und durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Schumacher, POK
Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 25.04.2026 – 21:06

    POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Mayen, L 52 (ots) - Am Samstag, 25.04.2026, gegen 17.15 Uhr, kam es an der Einmündung L 52/ L 52 in 56727 Mayen, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungstand befuhr ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus dem Rhein-Lahn-Kreis, mit seinem PKW die L 52 von der BAB 48 kommend und beabsichtigte an der Einmündung L 52/ L 52 nach links in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 25.04.2026 – 18:44

    POL-PDMY: Schlussmeldung zum Unfall am Roßberg, Altenahr

    Altenahr, B 257 (ots) - Der beteiligte Kradfahrer touchierte im Kurvenbereich den entgegenkommenden PKW und kam in der Folge zu Sturz. Dabei zog sich der Kradfahrer Verletzungen im Bereich der Rippe zu. Er wurde zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Insassen des PKW blieben unverletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Fahrbahn ist in beide Richtungen für den Verkehr wieder ...

    mehr
  • 25.04.2026 – 17:55

    POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und Krads

    Altenahr, B 257 (ots) - Gerade ereignete sich im Bereich B257 Roßberg, Altenahr ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Die genauen Umstände zum Unfallgeschehen sind noch nicht bekannt. Rettungsdienste sind bereits vor Ort bzw. in der beschleunigten Anfahrt. Wir bitten aktuell von Presseanfragen abzusehen. Es wird diesbezüglich nachberichtet. Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich werden gebeten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren