Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und Krads

Altenahr, B 257 (ots)

Gerade ereignete sich im Bereich B257 Roßberg, Altenahr ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Die genauen Umstände zum Unfallgeschehen sind noch nicht bekannt.

Rettungsdienste sind bereits vor Ort bzw. in der beschleunigten Anfahrt.

Wir bitten aktuell von Presseanfragen abzusehen. Es wird diesbezüglich nachberichtet.

Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich werden gebeten die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

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