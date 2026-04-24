POL-PDMY: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Linienbus

Mayen (ots) - Zur Zeit kommt es gehäuft zu Anrufen sogenannter falscher Polizeibeamter, die angeben, von der Polizei in Mayen anzurufen. Es wird vorgegeben, dass in der Nachbarschaft ein Einsatz stattfand und man Einbrecher festgenommen habe. Die Polizei in Mayen führt zur Zeit keine solcher Anrufe durch und wird auch niemanden auffordern, sein Hab und Gut an die ...

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