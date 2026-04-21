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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Kfz - Zeugen gesucht

Mayen, Alte Hohl (ots)

Am 20.04.2026, kam es in der Zeit von ca. 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem blauen, parkenden, PKW, Mercedes-Benz. Das Fahrzeug stand am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 20. Das Kfz wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 300.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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