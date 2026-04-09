Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Dachstuhlbrand eines Wohnhauses

Sinzig-Löhndorf (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in der Prümer Straße im Ortsteil Sinzig-Löhndorf. Die Brandursache ist bisher noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Bei Eintreffen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren keine Bewohner mehr im Objekt. Es wurde niemand verletzt. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Zudem ist ein PKW betroffen. Der Sachschaden wird auf über 300.000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell