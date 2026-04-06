POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall auf der L98 bei Düngenheim - Erstmeldung

Adenau (ots) - Am 02.04.2026 kam es um ca. 19:25 Uhr in Adenau im Bereich des Blumengeschäftes Böder zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein Transporter umfuhr rechtsseitig geparkte Fahrzeuge, als diesem ein Wohnmobil aus Richtung Nürburgring entgegenkam. Noch bevor der Transporter einscheren konnte, kam es zu einer Berührung der Außenspiegel, da das Wohnmobil nicht abbremste. Der Transporter hielt bei der ...

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