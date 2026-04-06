POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall auf der L98 bei Düngenheim - Erstmeldung
Düngenheim (ots)
Auf der L98 zwischen Kaisersesch und Monreal kam es auf Höhe der Einmündung zur L99 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem entgegenkommenden PKW. Die L98 ist in diesem Abschnitt aktuell auf Grund der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt.
Es wird nachberichtet.
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